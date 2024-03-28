Солдатов Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатов Яков

Мать: Тлдь лощ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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