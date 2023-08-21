(Саликова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саликова) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саликов Илья Федорович

Мать: Саликова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

Смерть
Неизвестно
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