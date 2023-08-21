(Саликова) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саликов Илья Федорович
Мать: Саликова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий
Смерть
Неизвестно