Сафонов Иван Михайлович
Место рожденияд. Ялба
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Сафонова Прасковья Ивановна
Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
1941
Воинское звание красноармеец Воинская часть 783 стрелковый полк
Пропал без вести (военное)
1942
Смерть
Неизвестно