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Сафонов Иван Михайлович

Место рождения

д. Ялба

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1914 и 1915 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Софонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Сафонова Прасковья Ивановна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
1941
Воинское звание красноармеец Воинская часть 783 стрелковый полк
Пропал без вести (военное)
1942
Смерть
Неизвестно

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