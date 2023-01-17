Бажанов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893
Отец: Бажанов Василий Иванович
Мать: не указана
Дата рождения: 1893 г. Место рождения: с. Осипово Никольской волость Новоторжского уезда Тверской губ. Пол: мужчина Национальность: русский
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Чеканова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Бажанова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1928
Мать ребёнка: Бажанова Зинаида Николаевна
Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно