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Бажанов Иван Васильевич

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Место рождения

Осипово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893

Отец: Бажанов Василий Иванович

Мать: не указана

Осипово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Дата рождения: 1893 г. Место рождения: с. Осипово Никольской волость Новоторжского уезда Тверской губ. Пол: мужчина Национальность: русский
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чеканова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Бажанова Зинаида Николаевна

Осипово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Бажанов Ярослав Иванович

Мать ребёнка: Бажанова Зинаида Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бажанова Зинаида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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