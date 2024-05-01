Цыренщикова (Субботина) Афанасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Субботин Феодор Степанович
Мать: Субботина Феодосия
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Дочь: (Хрустова) Антонида Федотовна
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Дочь: Власьевская (Хрустова) Мария Федотовна
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Сын: Хрустов Виссарион Федотович
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Дочь: (Хрустова) Анисия Федотовна
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Сын: Хрустов Василий Федотович
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Дочь: (Хрустова) Елизавета Федотовна
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Сын: Хрустов Александр Федотович
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович