Цыренщикова (Субботина) Афанасия Федоровна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыренщикова (Субботина) Афанасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Субботин Феодор Степанович

Мать: Субботина Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыренщиков Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрустов Сергей Федотович

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хрустова) Антонида Федотовна

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власьевская (Хрустова) Мария Федотовна

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрустов Федот Петрович

Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Тунгокоченский р-н, с. Зеленое Озеро
Рождение ребёнка
19.06.1902

Сын: Хрустов Виссарион Федотович

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хрустов Арефий Федотович

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хрустова) Анисия Федотовна

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хрустов Василий Федотович

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1916

Дочь: (Хрустова) Елизавета Федотовна

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Хрустов Александр Федотович

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Хрустов Петр Федотович

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Рождение ребёнка
06.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрустов Федот Петрович

Смерть
После 1942

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