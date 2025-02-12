Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна 01.01.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

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Место рождения

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.01.1896 ст.

Дата смерти

20.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896 ст.

Отец: Стефанов Феодор

Мать: Михайлова Феодосья

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

Рождение ребёнка
20.07.1920

Дочь: Шашкина Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1925

Дочь: Афанасьева (Шашкина) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1927

Сын: Шашкин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1928

Дочь: Шашкина Ангелина Егоровна

Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1934

Сын: Шашкин Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Смерть
20.03.1950
Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Причина смерти: сированный порок сердца

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