Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1896 ст.
Дата смерти20.03.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896 ст.
Отец: Стефанов Феодор
Мать: Михайлова Феодосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1920
Дочь: Шашкина Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1925
Дочь: Афанасьева (Шашкина) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Рождение ребёнка
06.01.1927
Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Рождение ребёнка
09.11.1928
Дочь: Шашкина Ангелина Егоровна
Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1934
Отец ребёнка: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Смерть
20.03.1950
Причина смерти: сированный порок сердца