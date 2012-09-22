Пронина (Васильева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1930
Дата смерти22.09.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронин Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Пронин Борис Александрович
Рождение ребёнка
13.06.1951
Дочь: Пятовская Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Пронин Борис Александрович
Смерть
22.09.2012