Пронина (Васильева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Васильева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1930

Дата смерти

22.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930

Отец: Васильев Иван Васильевич

Мать: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Пронин Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Пронин Борис Александрович

Рождение ребёнка
13.06.1951

Дочь: Пятовская Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Пронин Борис Александрович

Смерть
22.09.2012

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