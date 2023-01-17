Ковалевский Илларион Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения05.04.1868
Дата смерти28.01.1923
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1868
Бракосочетание
28.04.1896
Рождение ребёнка
21.08.1897
Дочь: Нехамкина Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Ковалевская Ольга Макарьевна
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1899
Сын: Ковалевский Илларион Илларионович
Мать ребёнка: Ковалевская Ольга Макарьевна
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
28.01.1923
Владивосток, Владивостокский, Приморский край