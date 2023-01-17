Ковалевский Илларион Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевский Илларион Ксенофонтович

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Место рождения

Новоград-Волынский, Житомирська область

Дата рождения

05.04.1868

Дата смерти

28.01.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1868

Отец: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Мать: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Бракосочетание
28.04.1896

Жена: Ковалевская Ольга Макарьевна

Рождение ребёнка
21.08.1897

Дочь: Нехамкина Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Ковалевская Ольга Макарьевна

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1899

Сын: Ковалевский Илларион Илларионович

Мать ребёнка: Ковалевская Ольга Макарьевна

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
28.01.1923
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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