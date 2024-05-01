Субботина Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Субботин Димитрий Федорович
Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Субботина) Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Цыренщикова (Субботина) Афанасия Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович
Смерть
После 1897