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Субботина Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Павел Федорович

Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Феодор Степанович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Субботин Димитрий Федорович

Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Субботина) Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Цыренщикова (Субботина) Афанасия Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Субботин Евсей Федорович

Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Субботин Петр Федорович

Отец ребёнка: Субботин Феодор Степанович

Смерть
После 1897

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