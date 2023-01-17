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Войтишко Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1923

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1911

Муж: Войтишкин Севастиан Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Войтишко Иван Севастианович

Отец ребёнка: Войтишкин Севастиан Николаевич

место рождения названо аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан | Несмотря на то, что в документе указано место рождения "аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан", вероятнее всего семья... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Войтишко Дмитрий Севастианович

Отец ребёнка: Войтишкин Севастиан Николаевич

Смерть
До 1923
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Причина смерти: Убийство | Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
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