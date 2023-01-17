Войтишко Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Войтишко Иван Севастианович
Отец ребёнка: Войтишкин Севастиан Николаевич
место рождения названо аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан | Несмотря на то, что в документе указано место рождения "аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан", вероятнее всего семья... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1914
Сын: Войтишко Дмитрий Севастианович
Отец ребёнка: Войтишкин Севастиан Николаевич
Смерть
До 1923
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Причина смерти: Убийство | Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя