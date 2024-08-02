Казачков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна