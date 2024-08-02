Казачков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна

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