Полянский Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Альберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянский Антон

Мать ребёнка: Полянская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Ирина

Мать ребёнка: Полянская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Татьяна

Мать ребёнка: Полянская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина

Мать ребёнка: Полянская Галина

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