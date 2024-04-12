Филиппова Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анастасия Епифановна
Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Филиппов Федор Епифанович
Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Епифановна
Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно