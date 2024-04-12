Филиппова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Пелагея Андреевна

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Филиппов Ефим Епифанович

Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Юткин Захар Епифанович

Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Филиппов Петр Епифанович

Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анастасия Епифановна

Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Филиппов Федор Епифанович

Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Епифановна

Отец ребёнка: Филиппов Епифан Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Епифан Никитич

Смерть
Неизвестно
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