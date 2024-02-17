Baklanov Mikhail
Место рожденияNovosibirsk, Russia
Дата рождения11.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1989
Отец: Baklanov Aleksandr
Мать: скрыто настройками приватности
Novosibirsk, Russia
Место жительства
?.08.1995
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Образование
Между 2007 и 2015
Tomsk, Russia
Tomsk State University
Бракосочетание
03.08.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Tomsk, Russia
Рождение ребёнка
20.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Tomsk, Russia
Место жительства
21.10.2022
Tel Aviv, Israel
Место жительства
Неизвестно