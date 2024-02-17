Baklanov Mikhail — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Baklanov Mikhail

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Место рождения

Novosibirsk, Russia

Дата рождения

11.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

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Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1989

Отец: Baklanov Aleksandr

Мать: скрыто настройками приватности

Novosibirsk, Russia
Место жительства
?.08.1995
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Образование
Между 2007 и 2015
Tomsk, Russia
Tomsk State University
Бракосочетание
03.08.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Tomsk, Russia
Рождение ребёнка
20.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Tomsk, Russia
Место жительства
21.10.2022
Tel Aviv, Israel
Место жительства
Неизвестно
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