Избышева (Шевченко) Ирина ВИКТОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Избышева (Шевченко) Ирина ВИКТОРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченко ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Шевченко ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
10.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Избышев АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
24.05.1996

Сын: Избышев АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Избышев АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Избышев АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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