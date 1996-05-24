Избышева (Шевченко) Ирина ВИКТОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Избышев АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
24.05.1996
Сын: Избышев АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Избышев АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно