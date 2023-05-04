Буданова (Васильева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1944

Отец: Васильев Александр Павлович

Мать: Васильева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Сын: Буданов Олег Валентинович

Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
10.02.1966

Дочь: Ромашина (Буданова) Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
21.02.1970

Сын: Буданов Вадим Валентинович

Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
11.12.1972

Сын: Буданов Василий Валентинович

Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
14.05.1974

Дочь: Кузьменко (Буданова) Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович

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