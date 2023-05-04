Буданова (Васильева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1944
Рождение ребёнка
21.02.1964
Сын: Буданов Олег Валентинович
Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1966
Дочь: Ромашина (Буданова) Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович
Рождение ребёнка
21.02.1970
Сын: Буданов Вадим Валентинович
Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович
Рождение ребёнка
11.12.1972
Сын: Буданов Василий Валентинович
Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович
Рождение ребёнка
14.05.1974
Дочь: Кузьменко (Буданова) Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Буданов Валентин Степанович