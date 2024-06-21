Мудрак (Демченко) Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1914
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гужавина (Мудрак) Анна Павловна
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мудрак Мария Павловна
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Рождение ребёнка
25.05.1931
Дочь: Смирнова (Мудрак) Елена Павловна
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мудрак Иван Павлович
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мудрак Пётр Павлович
Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов
Смерть
Неизвестно