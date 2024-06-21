Мудрак (Демченко) Евдокия Трофимова 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мудрак (Демченко) Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрак Павел Самойлов

Рождение ребёнка
17.12.1914

Сын: Мудрак Степан Павлович

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Чернякино, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гужавина (Мудрак) Анна Павловна

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мудрак Григори Павлович

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Чернякино, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мудрак Михаил Павлович

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мудрак Мария Павловна

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Рождение ребёнка
25.05.1931

Дочь: Смирнова (Мудрак) Елена Павловна

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Рождение ребёнка
1933

Сын: Мудрак Иван Павлович

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мудрак Пётр Павлович

Отец ребёнка: Мудрак Павел Самойлов

Смерть
Неизвестно

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