Казимиров Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казимиров Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1922

Дата смерти

08.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922

Отец: Казимиров Семён Фёдорович

Мать: Бурлина Матрёна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стукалова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Казимиров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Стукалова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
10.12.1950

Сын: Казимиров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Стукалова Прасковья Сергеевна

Смерть
08.04.1997

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