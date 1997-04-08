Казимиров Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1922
Дата смерти08.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Казимиров Павел Васильевич
Мать ребёнка: Стукалова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
10.12.1950
Сын: Казимиров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Стукалова Прасковья Сергеевна
Смерть
08.04.1997