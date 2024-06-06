Лейко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейко Фома
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лейко Федос
Отец ребёнка: Лейко Фома
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Свиридова (Лейко) Полонея
Отец ребёнка: Лейко Фома
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1910
Сын: Лейко Фёдор
Отец ребёнка: Лейко Фома
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Лейко Гаврил
Отец ребёнка: Лейко Фома
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лейко Егор
Отец ребёнка: Лейко Фома
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Смерть
Неизвестно