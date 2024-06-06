Лейко ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейко Фома

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лейко Федос

Отец ребёнка: Лейко Фома

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Свиридова (Лейко) Полонея

Отец ребёнка: Лейко Фома

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1910

Сын: Лейко Фёдор

Отец ребёнка: Лейко Фома

Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Лейко Гаврил

Отец ребёнка: Лейко Фома

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лейко Егор

Отец ребёнка: Лейко Фома

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Смерть
Неизвестно

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