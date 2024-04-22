Крашонкина (Мельникова) Евфросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашонкина (Мельникова) Евфросинья Федоровна

Место рождения

Пирогово, Истра, Московская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Истра, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Татищево, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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