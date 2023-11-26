Петров Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1900

Дочь: Петрова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова (Барсукова) Валентина Александровна

Рождение
31.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Барсукова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1977

Сын: Петров Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова (Барсукова) Валентина Александровна

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