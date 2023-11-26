Петров Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1900
Дочь: Петрова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова (Барсукова) Валентина Александровна
Рождение
31.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1977
Мать ребёнка: Петрова (Барсукова) Валентина Александровна