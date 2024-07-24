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Логинова Анна Терентьева

Место рождения

Мордовские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Федор Ефимов

Отец ребёнка: Логинов Ефим Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Ефим Прокопьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Логинов Кирилл Ефимов

Отец ребёнка: Логинов Ефим Прокопьев

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Логинова Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Логинов Ефим Прокопьев

Смерть
Неизвестно

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