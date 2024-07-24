Логинова Анна Терентьева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Федор Ефимов
Отец ребёнка: Логинов Ефим Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Логинов Ефим Прокопьев
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Логинова Федосья Ефимова
Отец ребёнка: Логинов Ефим Прокопьев
Смерть
Неизвестно