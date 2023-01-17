Мыркина Мария (Марья)Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович
Рождение ребёнка
03.06.1847
Дочь: Мыркина Дарья Осиповна
Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович
Рождение ребёнка
12.09.1848
Дочь: Мыркина Лукия Осиповна
Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович
Рождение ребёнка
18.12.1850
Дочь: Мыркина Евфросинья Осиповна
Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович
Рождение ребёнка
12.03.1853
Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно