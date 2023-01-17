Мыркина Мария (Марья)Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыркина Мария (Марья)Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мыркин Харитон Осипович

Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович

Рождение ребёнка
03.06.1847

Дочь: Мыркина Дарья Осиповна

Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1848

Дочь: Мыркина Лукия Осиповна

Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович

Рождение ребёнка
18.12.1850

Дочь: Мыркина Евфросинья Осиповна

Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович

Рождение ребёнка
12.03.1853

Сын: Мыркин Гурий Осипович

Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мыркин Андрей Осипович

Отец ребёнка: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыркин Осип (Иосифъ) Емельянович

Смерть
Неизвестно
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