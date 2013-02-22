Зуева (Соколова) АЛЕКСАНДРА Михайловна
Место рожденияд. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Дата рождения1900
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Соколов Михаил
Мать: Соколова Мария
д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Бракосочетание
?.05.1926
д.Дьяково (с\сВяльцево)Костролмской
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1926
Кологривский район Костромской обл
Рождение ребёнка
16.01.1927
Дочь: Мошкова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
д.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл
Рождение ребёнка
01.06.1928
Сын: Зуев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
д.Дьяково Кологривский район Костромской обл, с.Дьяково
Рождение ребёнка
24.09.1931
Дочь: Манакова Мария Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
д.Дьяково (с\сВяльцево)
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Пылина Александра Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
д.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл
Рождение ребёнка
1936
Сын: Зуев Николай
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
Днепропетровская обл. ст. Федоровка обл
Место жительства
1936
Донецкая обл.
прожили 1 год и вернулись в Кологривский район
Смерть
1938
Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Похороны
1938
Петрушино Костромской обл.Россия