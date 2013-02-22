Зуева (Соколова) АЛЕКСАНДРА Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Соколова) АЛЕКСАНДРА Михайловна

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Место рождения

д. Марьино Кологривеский район Костромской обл

Дата рождения

1900

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Мария

д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Бракосочетание
?.05.1926

Муж: Зуев Александр Лаврович

д.Дьяково (с\сВяльцево)Костролмской
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1926

Муж: Зуев Александр Лаврович

Кологривский район Костромской обл
Рождение ребёнка
16.01.1927

Дочь: Мошкова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

д.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл
Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Зуев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

д.Дьяково Кологривский район Костромской обл, с.Дьяково
Рождение ребёнка
24.09.1931

Дочь: Манакова Мария Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

д.Дьяково (с\сВяльцево)
Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Пылина Александра Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

д.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл
Рождение ребёнка
1936

Сын: Зуев Николай

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Днепропетровская обл. ст. Федоровка обл
Место жительства
1936
Донецкая обл.
прожили 1 год и вернулись в Кологривский район
Смерть
1938
Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Похороны
1938
Петрушино Костромской обл.Россия
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