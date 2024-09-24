Аксинья / Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1754 ст.
Отец: Андрей Михайлович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 2 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел о... Показать все
Бракосочетание
Между 1768 и 1782
Муж: Неизвестно
Безмино, Смоленская волость, Переславский уезд
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 8 причина выбытия - выдана в замужество в дер.Безмино Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влад... Показать все
Смерть
Неизвестно