Тырин Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТырин Степан Степанович

Тырин Степан Степанович

avatar

Место рождения

Деревня Полавницкая

Дата рождения

15.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Полавницкая
Рождение ребёнка
09.08.1925

Дочь: Тырина Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна

Рождение ребёнка
27.02.1945

Сын: Тырин Николай Степанович

Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Тырин Генадий Степанович

Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тырин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырина Евстолия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close