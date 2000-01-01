Тырин Степан Степанович
Место рожденияДеревня Полавницкая
Дата рождения15.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Полавницкая
Рождение ребёнка
09.08.1925
Дочь: Тырина Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1945
Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тырин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Тырина Евстолия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тырина Евстолия Ивановна
Смерть
Неизвестно