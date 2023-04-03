Барышев Дмитрий Григорьевич
Место рожденияСмоленская обл., Сычевский р-н, Половцы
Дата рождения26.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышева (Михейкина) Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно