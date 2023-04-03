Барышев Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Смоленская обл., Сычевский р-н, Половцы

Дата рождения

26.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышева (Михейкина) Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева (Михейкина) Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно

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