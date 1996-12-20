Ермошина (Петрова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошина (Петрова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1923

Дата смерти

20.12.1996

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1923

Отец: Петров Петр Фёдорович

Мать: Петрова (Покровская) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермошин Михаил

Рождение ребёнка
01.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермошин Михаил

Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермошин Михаил

Смерть
20.12.1996
Иваново, Иваново, Ивановская область

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