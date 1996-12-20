Ермошина (Петрова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1923
Дата смерти20.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермошин Михаил
Рождение ребёнка
01.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермошин Михаил
Рождение ребёнка
04.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермошин Михаил
Смерть
20.12.1996
Иваново, Иваново, Ивановская область