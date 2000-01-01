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Блинов Аврам Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Блинов Тихон Аврамович

Мать ребёнка: Блинова Ксения

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Елена Аврамовна

Мать ребёнка: Блинова Ксения

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Дария Аврамовна

Мать ребёнка: Блинова Ксения

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Николай Аврамович

Мать ребёнка: Блинова Ксения

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Блинов Авдей Аврамович

Мать ребёнка: Блинова Ксения

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Блинов Тимофей Аврамович

Мать ребёнка: Блинова Ксения

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Блинов Леонтий Аврамович

Мать ребёнка: Блинова Ксения

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1830 ст.
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