Блинов Аврам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Блинов Иван Иванович
Мать: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1814 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Елена Аврамовна
Мать ребёнка: Блинова Ксения
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Дария Аврамовна
Мать ребёнка: Блинова Ксения
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения
Рождение ребёнка
1823 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1830 ст.