Астаева (Эркаева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астаева (Эркаева) Нина Васильевна

Место рождения

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астаев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.04.1970

Дочь: Шанкина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Астаев Василий Яковлевич

Сосновоборск
Рождение ребёнка
11.07.1973

Дочь: Очкина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Астаев Василий Яковлевич

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.07.1973

Дочь: Очкина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Астаев Василий Яковлевич

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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