Астаева (Эркаева) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1970
Дочь: Шанкина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Астаев Василий Яковлевич
Сосновоборск
Рождение ребёнка
11.07.1973
Дочь: Очкина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Астаев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1973
Дочь: Очкина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Астаев Василий Яковлевич