Березина (Лепихина) Лидия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Лепихина) Лидия Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1929

Дата смерти

26.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Михаил Арсентьевич

Рождение ребёнка
17.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Михаил Арсентьевич

Смерть
26.12.1998

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