Березина (Лепихина) Лидия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1929
Дата смерти26.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Михаил Арсентьевич
Рождение ребёнка
17.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Михаил Арсентьевич
Смерть
26.12.1998