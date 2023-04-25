Резунов Игнатий Васильев
Место рождения
Дата рождения29.01.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1861 ст.
Крещение
31.01.1861 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Феодосийского уезда Селения Насыпкой Скорбящей Божия Матери Церкви Восприемники: Старо-Крымский 3-й Гильдии Купец Михаил Ефимов Кузьменко и Деревни Барак Крестьянка Девица Мария Гаврилова Шаповалова
Смерть
Неизвестно