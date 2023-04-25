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Резунов Игнатий Васильев

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

29.01.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
29.01.1861 ст.

Отец: Резунов Василий Власиев

Мать: Резунова (Шаповаленкова) Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Крещение
31.01.1861 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Феодосийского уезда Селения Насыпкой Скорбящей Божия Матери Церкви Восприемники: Старо-Крымский 3-й Гильдии Купец Михаил Ефимов Кузьменко и Деревни Барак Крестьянка Девица Мария Гаврилова Шаповалова
Смерть
Неизвестно

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