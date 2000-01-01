Тулаева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулаева Анастасия Ивановна

Тулаева Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1958

Дочь: Мельник Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Тулаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тулаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тулаев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулаев Николай Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close