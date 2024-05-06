(Глушко) Екатерина Максимовна
Место рожденияОрловка, Кыргызстан
Дата рождения30.11.1926
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1926
Орловка, Кыргызстан
Образование
Неизвестно
Орловка
10 классов | | поступила в пед. институт, на географический факультет в Быстровке, проучившись 1 курс ушла, и пошла работать в школу учителем. после войны сдала экзамены экстерном, и стала учителем ... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1950
Отец ребёнка: Семко Яков Андреевич
Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
07.03.1950
Муж: Семко Яков Андреевич
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
09.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семко Яков Андреевич
Орловка, Кыргызстан
Смерть
1956
Орловка, Кыргызстан
Похороны
Неизвестно
Орловка, Киргизия