(Глушко) Екатерина Максимовна 30.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Глушко) Екатерина Максимовна

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Место рождения

Орловка, Кыргызстан

Дата рождения

30.11.1926

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1926

Отец: Глушко Максим Алексеевич

Мать: Глушко (Бублиевская) Мелания Петровна

Орловка, Кыргызстан
Образование
Неизвестно
Орловка
10 классов | | поступила в пед. институт, на географический факультет в Быстровке, проучившись 1 курс ушла, и пошла работать в школу учителем. после войны сдала экзамены экстерном, и стала учителем ... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1950

Сын: Семко Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Семко Яков Андреевич

Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
07.03.1950

Муж: Семко Яков Андреевич

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
09.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семко Яков Андреевич

Орловка, Кыргызстан
Смерть
1956
Орловка, Кыргызстан
Похороны
Неизвестно
Орловка, Киргизия

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