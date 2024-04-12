Чугунова (Сорокина) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1875
Отец: Сорокин Яков Косьмич
Крещение
21.11.1875
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянская жена Праскева Трофимова и д. Хватково Авдотия Петрова
Бракосочетание
30.01.1895
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Осурово крестьянин Георгий Федорович Шобанов и Ефим Иоаннович Пелевин по н: д. Рушиново крестьяне Григорий Платонович Фомин и Семеон Карпов
Рождение ребёнка
30.05.1899
Дочь: Чугунова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Чугунова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
1910
Сын: Чугунов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
15.10.1913
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
04.11.1915
Дочь: Чугунова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
09.11.1917
Дочь: Чугунова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин
Смерть
Неизвестно