Чугунова (Сорокина) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Сорокина) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1875

Отец: Сорокин Яков Косьмич

Мать: Сорокина Агриппина Андреевна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.11.1875
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянская жена Праскева Трофимова и д. Хватково Авдотия Петрова
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Чугунов Михаил Косьмин

Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Осурово крестьянин Георгий Федорович Шобанов и Ефим Иоаннович Пелевин по н: д. Рушиново крестьяне Григорий Платонович Фомин и Семеон Карпов
Рождение ребёнка
30.05.1899

Дочь: Чугунова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Чугунова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чугунов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
15.10.1913

Сын: Чугунов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
04.11.1915

Дочь: Чугунова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1917

Дочь: Чугунова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Косьмин

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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