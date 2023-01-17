Гончаров Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1919
Мать ребёнка: Гончарова Юлиана Андреевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1919
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврическаой губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно