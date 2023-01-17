Гончаров Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1919

Сын: Гончаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Юлиана Андреевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1919
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврическаой губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Юлиана Андреевна

Смерть
Неизвестно
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