Бурланов Матвей Трофимов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Бурланов Матвей Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1841, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Бурланов ТрофимДо 1766 г.р.
Супруги
Бурланова Авдотья Ильина1782 г.р.
Дети
(Бурланова) Анастасия Матвеева1810 г.р.
Бурланов Александр Матвеев1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бурланов Трофим

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурланова Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Бурланова) Анастасия Матвеева

Мать ребёнка: Бурланова Авдотья Ильина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бурланов Александр Матвеев

Мать ребёнка: Бурланова Авдотья Ильина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1841
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

84 Семья

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