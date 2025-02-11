Бурланов Матвей Трофимов
мужской, родился 1784, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1841, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецБурланов ТрофимДо 1766 г.р.
Супруги
Бурланова Авдотья Ильина1782 г.р.
Дети
(Бурланова) Анастасия Матвеева1810 г.р.
Бурланов Александр Матвеев1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Бурланов Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурланова Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Бурланова) Анастасия Матвеева
Мать ребёнка: Бурланова Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бурланов Александр Матвеев
Мать ребёнка: Бурланова Авдотья Ильина
Смерть
1841
Место жительства
1850