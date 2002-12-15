Курбатова (Куценко) Лилия Петровна
Место рождения
Дата рождения23.04.1938
Дата смерти15.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1938
Отец: Куценко Петр Романович
Мать: Куценко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1962
Дочь: Михайлова Эллина Борисовна
Отец ребёнка: Тимофеев Борис
Бракосочетание
13.11.1972
Рождение ребёнка
28.12.1972
Сын: Курбатов Константин Валентинович
Отец ребёнка: Курбатов Валентин Иванович
Смерть
15.12.2002