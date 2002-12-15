Курбатова (Куценко) Лилия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Куценко) Лилия Петровна

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Место рождения

Константиновка

Дата рождения

23.04.1938

Дата смерти

15.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1938

Отец: Куценко Петр Романович

Мать: Куценко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
04.06.1962

Дочь: Михайлова Эллина Борисовна

Отец ребёнка: Тимофеев Борис

Бракосочетание
13.11.1972

Муж: Курбатов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1972

Сын: Курбатов Константин Валентинович

Отец ребёнка: Курбатов Валентин Иванович

Смерть
15.12.2002
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