Распутина Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1978
Рождение ребёнка
05.11.2006
Сын: Макаров-Распутин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр
Рождение ребёнка
30.04.2015
Сын: Макаров Егор Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатурский Дмитрий Витальевич