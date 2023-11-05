Распутина Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутина Наталья Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1978

Отец: Распутин Геннадий Петрович

Мать: Распутина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.2006

Сын: Макаров-Распутин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр

Рождение ребёнка
30.04.2015

Сын: Макаров Егор Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатурский Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: не указан

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