Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева
Место рожденияВерхотурский уезд Белослудской слободы деревня Неустроева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Неустроева
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Мурзин Филипп Матвеев
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Мурзин Филипп Матвеев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Мурзин Василий 2 Филиппов
Отец ребёнка: Мурзин Филипп Матвеев
Смерть
Неизвестно