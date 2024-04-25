Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева

Место рождения

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Неустроева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Неустроева
Рождение ребёнка
1729

Сын: Мурзин Василий Филипов

Отец ребёнка: Мурзин Филипп Матвеев

Рождение ребёнка
1736

Сын: Мурзин Семен Филиппов

Отец ребёнка: Мурзин Филипп Матвеев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Мурзин Василий 2 Филиппов

Отец ребёнка: Мурзин Филипп Матвеев

Смерть
Неизвестно

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