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Жданов Антон Демьянович

Место рождения

д. Церковище Шиловичской волости Смоленской губернии?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Демьян Антонович

Мать: Жданова Варвара Яковлевна

д. Церковище Шиловичской волости Смоленской губернии?
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прижевская Вера Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Церковище, Узвозская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1898

Сын: Кудрявцев Фёдор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Церковище, Узвозская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кудрявцев Прокопий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смоленская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1909

Сын: Кудрявцев Сидор Антонович

Мать ребёнка: не указана

деревня Шипицино, Россия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смоленская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Кудрявцев Борис Антонович

Мать ребёнка: не указана

Залужье, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1918
во время переезда в Сибирь в районе реки Камы
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ваганова Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

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