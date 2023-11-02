Жданов Антон Демьянович
Место рожденияд. Церковище Шиловичской волости Смоленской губернии?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Демьян Антонович
д. Церковище Шиловичской волости Смоленской губернии?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прижевская Вера Антоновна
Рождение ребёнка
15.03.1898
Сын: Кудрявцев Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кудрявцев Прокопий Антонович
Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анастасия Антоновна
Смоленская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1909
Сын: Кудрявцев Сидор Антонович
деревня Шипицино, Россия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Антоновна
Смоленская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1913
Сын: Кудрявцев Борис Антонович
Залужье, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1918
во время переезда в Сибирь в районе реки Камы
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ваганова Мария Антоновна