Дарья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аксинья (Ксения) Иванова
Отец ребёнка: Крупенников Иван Никитин
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Крупенников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Крупенников Иван Никитин
Смерть
Неизвестно