Дарья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аксинья (Ксения) Иванова

Отец ребёнка: Крупенников Иван Никитин

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Крупенников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Крупенников Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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