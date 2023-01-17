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Семён Макаров

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Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.07.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1827 ст.

Отец: Макар Евдокимов

Мать: Татьяна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
21.07.1827 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Катерина Семёновна

Мать ребёнка: Матрёна Андреева

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Матрёна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Андреева

Смерть
Неизвестно
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