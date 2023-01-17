Семён Макаров
Место рождения
Дата рождения13.07.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1827 ст.
Отец: Макар Евдокимов
Мать: Татьяна Фёдорова
Крещение
21.07.1827 ст.
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Катерина Семёновна
Мать ребёнка: Матрёна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Пётр Семёнович
Мать ребёнка: Матрёна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Андреева
Смерть
Неизвестно