Калапова Феодосия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова Феодосия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Калапов Иван Егорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Калапов Иван Егорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Калапов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Калапов Иван Егорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Калапов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Калапов Иван Егорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Калапов Иван Егорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Калапов Иван Егорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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