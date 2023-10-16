Вьялкина Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Серафима Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вьялкин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Вьялкин Семен Павлович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.08.1928

Сын: Вьялкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Вьялкин Семен Павлович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.08.1933

Дочь: Нина Семеновна

Отец ребёнка: Вьялкин Семен Павлович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Семен Павлович

Смерть
Неизвестно
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