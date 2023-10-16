Вьялкина Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Вьялкин Семен Павлович
Рождение ребёнка
25.08.1928
Отец ребёнка: Вьялкин Семен Павлович
Рождение ребёнка
06.08.1933
Дочь: Нина Семеновна
Отец ребёнка: Вьялкин Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно