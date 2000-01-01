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Ершова (Хапкова) Ольга
Ершова (Хапкова) Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хапков Сергей
1840 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Хапков Сергей
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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