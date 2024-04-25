Мурзина (Колотыгина?) Ксения Ефремова 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Колотыгина?) Ксения Ефремова

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Кокшарова

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Кокшарова
Рождение ребёнка
1752

Сын: Мурзин Яков Федоров

Отец ребёнка: Мурзин Федор Афанасьев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мурзин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Мурзин Федор Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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