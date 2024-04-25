Мурзина (Колотыгина?) Ксения Ефремова
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Кокшарова
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Кокшарова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мурзин Яков Федоров
Отец ребёнка: Мурзин Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Мурзин Федор Афанасьев
Смерть
Неизвестно