Копачева (Воеводкина) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1933
Дата смерти22.10.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1933
Отец: Воеводкин Федр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1956
Отец ребёнка: Копачев Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
19.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копачев Петр Евдокимович
Смерть
22.10.2021