Копачева (Воеводкина) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачева (Воеводкина) Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1933

Дата смерти

22.10.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1933

Отец: Воеводкин Федр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копачев Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Копачев Николай Петрович

Отец ребёнка: Копачев Петр Евдокимович

Рождение ребёнка
19.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копачев Петр Евдокимович

Смерть
22.10.2021

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