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Дрозденко Федор Ермолаевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.12.1886 ст.

Дата смерти

08.08.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1886 ст.

Отец: Дрозденко Ермолай Степанович

Мать: Дрозденко Мелания Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
28.12.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96P-6?i=431&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.08.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
10.08.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXQR?i=183&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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