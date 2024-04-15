Дрозденко Федор Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1886 ст.
Дата смерти08.08.1887 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1886 ст.
Крещение
28.12.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96P-6?i=431&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.08.1887 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
10.08.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXQR?i=183&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище