Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1917

Дата смерти

02.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1948

Сын: Грезов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Грезов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грезова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Грезов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Грезов Василий Фёдорович

Смерть
02.11.2000
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