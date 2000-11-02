Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1917
Дата смерти02.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1948
Отец ребёнка: Грезов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грезова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Грезов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Грезов Василий Фёдорович
Смерть
02.11.2000